Зірка "Жіночого кварталу" і відома гумористка Ірина Сопонару показала сміливий образ на вуличній фотосесії

Молода зірка показує різні кадри на своїй сторінці в Instagram. При цьому нерідко Ірина змінює образи, приміряє оригінальні вбрання і розповідає про свої будні на роботі.

За лаштунками часто зірка встигає зробити кілька пам'ятних Селфі з командою «жіночого кварталу». Однак найбільш обговорюваними фото як і раніше залишаються кадри, на яких Сопонару демонструє свою фігуру.

Цього разу вийшло точно так само. Причому відгуки шанувальників далеко не завжди були позитивними через те, що позувала на новому фото Ірина зовсім без одягу:

"Плід нашої з @oksi_official любові 🖤 » - підписала кадр Сопонару.

Шанувальники відреагували:

"Це, що? Вже більше показати нічого?; Соромно має бути, а не шикарно; а я думав що #irinasoponaru та єдина яка не оголиться; на заставку в телефоні поставлю😍 🔥; дуже красиво і несподівано😍 ось такої фотки я чекала❤; знову вирішили гнівні коменти зібрати; дівчина легше, трохи телефон не впустив😮».

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