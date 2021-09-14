Відома співачка і телеведуча Надя Мейхер показала нові фото в короткій чорній сукні

Надія Мейхер-Грановська є відомою співачкою і телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра". Дівчина покинула групу в 2011-му році через вагітність. Як повідомляє Politeka.net, після відходу з "ВІА Гри" вона продовжила свою кар'єру як телеведуча і відкрила свій бутік одягу. Співачка активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Надя Мейхер поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона показує наряд зі свого бутіка одягу. На ній-чорне міні-плаття з довгою напівпрозорою спідницею. Цей наряд відмінно підкреслює достоїнства фігури співачки і відкриває вид на її довгі ноги.

"Ваше плаття вишукано, Ваша тальма лазорева,

А доріжка пісочна від листя розузорена —

Точно лапи павукові, точно хутро ягуарове.

Для витонченої жінки ніч завжди наречена...

Захоплення любовне вам долею призначене..",- підписала серію фото Надія.

Шанувальники співачки залишили їй безліч приємних слів в коментарях: "шикарна Надія", "дуже красива", "прекрасна діва", "Справжня Жінка", "Та ти що Настя Каменських відпочиває Краса ви як завжди".

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