Знаменита 52-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес разом з Меган Фокс повилися на червоній доріжці в незвичайних образах

Вчора вночі пройшла церемонія нагородження музичної премії MTV Video Music Awards, на якій з'явилося безліч знаменитостей. На червоній доріжці вбрання зірок традиційно обговорювали з усією прискіпливістю, а ось образи Меган Фокс і Дженніфер Лопес здивували найбільше.

Так, 35-річна американська актриса Меган Фокс з'явилася в повністю прозорій сукні від французького бренду, а завершила свій лук крихітними срібними стрінгами. Золоті туфлі і прикраси зробили образ ще сміливіше.

52-річна Дженніфер Лопес ж вибрала сміливий наряд від британського дизайнера, надівши топ з сіткою і міні-спідницю зі вставками на стегнах у вигляді сітки.

"Битва запаморочливих образів 🚀 Наряд актриси Меган Фокс і співачки Дженніфер Лопес на церемонії MTV VMA фурор. Очевидно, доріжка почервоніла саме від цих спокусливих лугів " - сказано в підписі до кадрів.

Користувачі відреагували:

«Астанавитесь!; У Меган можна оцінити тіло, а наряд тут взагалі є? 😂 ; Меган "міс вульгарність", а Дженніфер Лопес ще куди не йшло; Наряд ніхто не подобається; це ж який внутрішній світ повинен бути;" повинна бути в жінці загадка», прям зрив голови)); а де їх мізки і етика, адже це бачить світ і діти; обидві красуні; в їх роках шикарні фігурки гріх не показати".

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