Співачка MARUV (Анна Корсун) показала кращі кадри з чоловіком зі свого відпочинку

Анна показує в Instagram не тільки постановочні кадри зі своїх концертів або кадри підготовки до виступів. Зірці подобається також демонструвати і особисті фото, на яких вона може показати себе без латексних костюмів, гриму і прикрас.

На нових фото Анна порадувала різними образами, які приміряла на відпочинку з чоловіком. Перше спільне фото з чоловіком сподобалося шанувальникам найбільше. У чорній сукні з великими вирізами Корсун щасливо позувала, придбавши чоловіка.

"Монакські ночі були звездатые дуже 😎 » - написала Анна під кадрами.

Шанувальники поділилися своєю думкою:

«Ух краса 🔥нереально приголомшлива 😍😍😍 графиня 👑 Ганна Борисівна - ДольчеГабановна 🔥 і граф 👑 Олександр Корсун-Стильний; Ну зірка адже😍😍😍неймовірна!; Шик, блиск, краса🔥 нарешті Монако дочекалося свою справжню Королеву; можна було б гуляти в шортах і футболках на правах туристів, але ви так красиво одягалися; красиві 😍; Ух чистокровна Монакиня😍».

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