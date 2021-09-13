Співачка і телеведуча Мішель Андраде, зірка "Орла і Решки", показала, як плавала в Карибському морі
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала ведучою нового сезону"Орел і Решка". Красуня веде активно Instagram, де розповідає багато цікавого про шоу.
Красуня на нових фото показала, як проводить час у Карибському морі. Виявилося, дівчина вирішила поплавати не одна, а з твариною. Тільки Дельфін для Мішель не підійшов, тому Андраде вирішила використовувати свинку. Красуня показала як фото, так і відео цього забавного моменту.
"Всі нормальні люди плавають з дельфінами, з рибками, з китами, з черепашками, навіть з акулами!
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А я вирішила перший раз пірнути в Карибське море і поплавати зі свинками.
Запам'ятаю на все життя!",- написала Мішель під публікацією.
Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:
"Це що, новий прикол якийсь?", "Вау", " це купання перед мангалом?", "Ви такі милі", " клас, це моя мрія, Багами?", "Потап помолодшав".
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