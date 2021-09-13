Відомий музикант Дан Балан через довгий час відсутності в мережі почав викладати нові фото

Популярний співак останні кілька місяців присвятив виключно собі, не з'являвся в соціальній мережі, не відповідав на питання фанатів і відмовлявся від участі в різних шоу. Зараз артист знову почав показувати різні фото в Instagram.

Новий кадр чимало порадував прихильниць, які скучили за артистом. Як відомо, Дан виступав цього літа на різних заходах, причому не раз. Однак про себе співак вважає за краще нічого не розповідати.

«А чи можна пізнати світ, не виходячи за двері?» - написав під знімком Балан.

Нове фото, зроблене без постановок просто на вулиці, поспішили прокоментувати шанувальниці:

"З якими новинами Ви до нас прийшли? Данчик тут всі скучили за тобою🥺 може поспілкуєшся сьогодні з нами?🤧 💜 ; Дан, ну коли все-таки 80е?🤧 Щось не клеїться зовсім: (; обіцянки потрібно виконувати❤❤; Дан, в цьому світі все можливо🤍; Дан, що це за філософія під'їхала?🤔 ; Нам виразно таке подобається, продовжуй далі😌 💜».

Також раніше на кількох відео, які показали в мережі, можна побачити, що Балан розважав гостей корпоративу своїми найяскравішими хітами. На сцену артист вийшов у чорних брюках і розстебнутій сорочці, під якою видно яскраву футболку.

Нагадавши, Дана Балана зняли в обнімку з зовсім юною красунею:"Борода Сива стала".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан після довгого мовчання знову з'явився і вразив фанаток: "це ти чи сон?".

Також Politeka писала, що Дан Балан зізнався в комплексах через зовнішність:"зате він ніколи не буде...".