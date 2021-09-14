Співачка Оля Полякова влаштувала переполох в Мережі, звернувшись до публіки

37-річна артистка ще раз нагадала про завершення свого феєричного шоу "Королева ночі", що розбурхувало фанатів кілька років. Після понад 300 концертів і майже мільйона глядачів співачка вирішила грандіозно поставити крапку - великим концертом у Києві. Про це вона повідомила в своєму новому пості в Instagram, передає Politeka.net.

"Дорогі мої! Востаннє ми покажемо наше легендарне гранд-шоу "Королева ночі" в київському Палаці спорту 26 жовтня! Буде вогненно 🔥 Запасайтеся квитками заздалегідь!", - звернулася Полякова.

Раніше Оля заявляла, що вже приступила з командою до роботи над своїм новим шоу "Доросла дівчинка" (нещодавно вона випустила однойменний трек і кліп, в якому постала в новому образі з короткою стрижкою).

Користувачі бурхливо обговорюють в коментарях цю подію:

"Від першого і до останнього✅ 💖"

"Я впевнена що це буде феєрично, незабутньо, і супер класно. Оля ти найкраща💞"

"Буде супер!!! ❤🏆Головне, щоб карантин не завадив... 🤨🧐"

"так швидко пролетів час... тільки недавно дивилася ваше шоу в перший раз, як вже буде закриття... це неймовірна історія 🖤 ви велика молодець".

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