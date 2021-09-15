Українська співачка Оля Цибульська стала ведучою на Дні міста Вінниця та розповіла про свій гонорар

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і співачка Оля Цибульська, яка є кумою музиканта і шоумена Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс зірка повеселила фанатів відео з молодим красенем, а також розповіла про свої гонорари.

Виявилося, що Ольга стала ведучою під час святкування Дня міста у Вінниці. Хтось із фоловерів запитав у артистки, який гонорар вона отримала за свою участь у заході: "Скільки вам заплатили за те, що Ви були ведучою Дня міста Вінниці. Просто цікаво".

На це Цибульська вирішила відповісти дуже оригінально – вона показала відео зі святкування, на якому позує на тлі салютів, стоячи поруч з молодим красенем.

"Дали 10 кг сала, 3 ящики вінницьких кренделів і цього мужика", - жартівливо відповіла Цибульська цікавим шанувальникам.

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