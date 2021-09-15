"Холостяк 11" Михайло Заливако і його кохана, переможниця цього шоу, Анна Богдан, знову на валізах

Місяць тому парочка відпочивала в Греції, об'їздивши мало не всю країну. Відповідними кадрами вони ділилися в соцмережах, хвалячись незабутньою подорожжю. Зараз Аня з Мішею знову зібраються у відпустку за кордон. Про це у себе в "сторіз" в Instagram повідомила щаслива обраниця "Холостяка", передає Politeka.net.

"Вгадайте, в яку країну ми зібралися з коханим?,- запитала вона в підписників, пообіцявши презент тим, хто вгадає, - Ми з Мішею знову скоро відлітаємо в дуже красиву країну, тому, хто вгадає - з нас подаруночок".

Відзначимо, популярність в мережі 28-річної Анни Богдан набирає обертів. Дівчина "вчиться" бути блогером і звикає до своєї слави. Як відомо, Аня з Мішею продовжили будувати відносини, що зародилися під час проекту, і зараз живуть разом у Києві ("Холостяку" довелося піти на компроміс і переїхати до своєї коханої з Харкова). Парочка насолоджується "цукерково-квітковим" періодом, подорожують разом і відвідують VIP-тусовки, на які їх тепер частенько запрошують.

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