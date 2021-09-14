Співачка Тіна Кароль зачепила за живе публіку, показавши непідробні емоції

36-річна артистка зараз гастролює Україною. Днями Кароль виступила з концертом у Чернігові, нагадавши шанувальникам, чому вони її так люблять. Відповідні кадри з'явилися на її фан-сторінках в Інстаграм, деякими співачка поділилася у себе в "сторіз", передає Politeka.net.

Так, Кароль з'явилася на сцені в променях софітів в напівпрозорому мерехтливому платті, яке вигідно підкреслило всі достоїнства її жіночної фігури. Тіна репостнула фрагмент виступу, коли співала "Найти своих". Через слова в цій пісні артистка, на думку глядачів, ніби вилила свою душу.

"Чернігів, дякую за нас. Розрив всього💔 Наша. Своя. Вся суть в піснях артиста, саме в них він виливає свою душу", - йдеться в підписі.

"Але в цьому морі щастя хитко

І я мовчу, щоб не злякати

Нехай іншим важлива картинка

А нам з тобою важлива лише суть", - співала на сцені Кароль.



Зазначимо, чернігівці тепло прийняли Тіну, влаштувавши незабутній флешмоб. Під час виконання пісні "Полюс притяжения", натовп підняв догори вирізані з білого паперу зірочки, якими почав качати в такт.

"Це космос!!! 💜😍"; "Краща❤️❤️❤️"; "Як красиво🙌 💘 ✨", - писали в коментарях.

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