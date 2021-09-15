Відомий актор з династії Ступок, онук знаменитого Богдана Ступки, Дмитро показав маленьку дочку

Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор Дмитро Ступка, який є сином Остапа Ступки і онуком Богдана Ступки, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у сторіс кадри з відпочинку, на яких показав свою маленьку дочку Богдану, яку ростить у шлюбі з блогеркою Поліною Логуновою.

На відео можна побачити маленьку Богдану, яка є правнучкою знаменитого діда-актора. Малятко витончено позує на камеру, стоячи недалеко від басейну. Дмитро пропонує доньку скупатися, але вона відповіла, що не піде одна.

"Ні, я не хочу одна. Я хочу з тобою", - сором'язливо говорить дівчинка, у відповідь на пропозицію батька. "Добре", - сказав актор, схоже, він вирішив скласти компанію Дочки в басейні.

Раніше на сторінці дівчинки з'явився кадр, на якому її обличчя видно крупним планом. Користувачі відразу почали писати захоплені коментарі: "Який погляд. Погляд ангела", "Така мила", "Красуня".

Нагадаємо, Вдова Богдана Ступки висловилася про матір свого онука Дмитра: "Він би з нею пропав".

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