Дженніфер Лопес приголмшила новим образом, знову довівши, що може дати фору двадцятирічним
Так, 52-річна американська актриса й співачка взяла участь у черговій фотосесії, вибравши для себе незвичайний образ. Джей Ло похвалилася результатом в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Зірка позувала в рельєфній сукні кавового відтінку з V-подібним вирізом до пупка, довгим шлейфом і розрізом від стегна. На плечі Лопес накинула хутряну шубку, а голову прикрасила стильним ковбойським капелюхом. Доповненням стали шкіряні прикраси: широкий чопер з масивною бляхою на шиї і плетений пояс на талії, що чимось нагадує кобуру.
Примітно, але зброя цій гарячій ковбойші вже точно не знадобиться: Дженніфер спопелила жіночим шармом в такому сміливому вбранні.
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Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене, не приховуючи свого подиву:
"Це так по-іншому, мені подобається, коли ви так ризикуєте! 👏🏽"
"Так, крихітко!!!! ❤️❤️ Ти виглядаєш приголомшливо"
"Вищий рівень❤️🙌"
"Для мене це занадто, тітонька 🤠"
"Ти знущаєшся?!! Як можна виглядати так приголомшливо !!! 😱 😍 Ти неймовірна, Джей Ло! ❤️"
"Лопес в ролі ковбойші, я не можу з цим впоратися❤️🔥 🔥 🔥"
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