Відома співачка і підопічна Потапа Мішель Андраде зізналася в почуттях екзотичному красеню
Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проектах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка". Співачка активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Так, цього разу Мішель Андраде опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вона Зараз на зйомках шоу "Орел і Решка". Дівчина показала, як проводить час у подорожах, і кому віддала своє серце.
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Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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