Український танцюрист Максим Чмерковський, що емігрував до США, десять років не з'являвся на батьківщині

Зараз 41-річна зірка повернувся в Україну, щоб взяти участь у зйомках шоу "Танці з зірками", де він замінив у суддівському кріслі покійного Григорія Чапкіса.

Чмерковський останній раз надовго прилітав до України заради участі в першому "Холостяку", і було це в 2011 році. У Максима з його обраницею, Олександрою Шульгіною, не склалися стосунки і через місяць після фіналу він знову полетів до Америки, пізніше одружившись там на своїй колезі Петі Маргатройд. Чотири роки тому у парочки народився син Шай Олександр.

Чмерковський зізнався ведучій "Світського життя" Каті Осадчій, що не звик надовго кидати сім'ю, тому має намір після кожного ефіру літати додому, передає Politeka.net.

Ведуча поцікавилася у нового судді "Танців", чи не думав він показати синові з дружиною рідну Одесу.

"Я не можу дочекатися цього моменту! Дійсно, по-чесному, дуже хочу їх привезти... Щодо Одеси - це моє коріння, я ніколи не стану американцем. Я продовжую бути одеситом в Америці. В першу чергу, виріс у своїй родині, а потім вже десь на якомусь континенті. Тому моє коріння в Одесі, я українець, я цим дуже пишаюся і буду намагатися це впроваджувати синові", - заявив Максим.

До речі, в США у Чмерковського своя мережа танцювальних шкіл, крім того, він закінчив акторську школу і почав робити перші кроки в бік Голлівуду (переїхав з Нью-Йорка в Лос-Анджелес і знявся в епізодичній ролі в серіалі "Чому жінки вбивають").

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