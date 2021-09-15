Гумористи з "Квартал 95" виконали проникливу пісню і змусили публіку аплодувати

На одній з фан-сторінок актриси Олени Кравець в Instagram опублікували нове відео з фрагментом виступу на сцені "Вечірнього кварталу", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Кравець з колегами Євгеном Кошовим, Юрієм Ткачем, Олександром Пікаловим та іншими виконала забавну пісню на актуальну для українців тему.

"Давайте робити паузи в словах

Особливо, коли вони не ваші.

Щоб менше набухало в головах

Їстівна, але фейкова каша,

приправлена маслом в новинах...

Давайте починати відлік з себе

і не шукати весь час винних", - співали гумористи.

"Пісні кварталу - це щось особливе ❤️❤️❤️", - підписав кадри автор поста.

Інші погодилися, прокоментувавши виступ "кварталівців":

"Завжди" бере за душу". Пісні, це їх особливе мистецтво🙌❤️"

"Супер класно ❤️"

"Молодці"

Відзначимо, "Студія Квартал 95", що займається виробництвом аудіовізуального контенту і концертною діяльністю, була заснована в 2003 році на базі команди КВК "95-й квартал". Спочатку, у студії був контакт з телеканалом "Інтер" (згідно з медіа-дослідженням, "Вечірній квартал" був найбільш рейтинговим шоу на цьому телеканалі, його середня частка аудиторії становила 65%), потім "Квартал" уклав угоду з "1+1".

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