Гумористи з "Квартал 95" виконали проникливу пісню і змусили публіку аплодувати
На одній з фан-сторінок актриси Олени Кравець в Instagram опублікували нове відео з фрагментом виступу на сцені "Вечірнього кварталу", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Кравець з колегами Євгеном Кошовим, Юрієм Ткачем, Олександром Пікаловим та іншими виконала забавну пісню на актуальну для українців тему.
"Давайте робити паузи в словах
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Особливо, коли вони не ваші.
Щоб менше набухало в головах
Їстівна, але фейкова каша,
приправлена маслом в новинах...
Давайте починати відлік з себе
і не шукати весь час винних", - співали гумористи.
"Пісні кварталу - це щось особливе ❤️❤️❤️", - підписав кадри автор поста.
Інші погодилися, прокоментувавши виступ "кварталівців":
"Завжди" бере за душу". Пісні, це їх особливе мистецтво🙌❤️"
"Супер класно ❤️"
"Молодці"
Відзначимо, "Студія Квартал 95", що займається виробництвом аудіовізуального контенту і концертною діяльністю, була заснована в 2003 році на базі команди КВК "95-й квартал". Спочатку, у студії був контакт з телеканалом "Інтер" (згідно з медіа-дослідженням, "Вечірній квартал" був найбільш рейтинговим шоу на цьому телеканалі, його середня частка аудиторії становила 65%), потім "Квартал" уклав угоду з "1+1".
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