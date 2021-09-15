У мережі посварилися фанати Дана Балана і Тіни Кароль, все через нове фото на сторінці артиста

Як повідомляє Politeka.net, все почалося з того, що Тіна Кароль опублікувала в мережі кумедне відео, в якому вона спеціально вдаряється об двері головою. Потім у своєму Instagram Дан Балан виклав миле фото, у підписі до якого задався питанням: "А чи можна пізнати світ, не виходячи за двері?".

Фанати молдавського артиста зв'язали його пост з недавнім відео Тіни про двері. В результаті дискусія переросла в конфлікт. Так, деякі шанувальники Балана продовжують "сватати" його з Тіною, тоді як інші користувачі соцмереж виступають проти, називаючи "відносини" між артистами уявними.

"Тіна якось з дверима не дружить, краще не виходити нікуди. Тримайте своє щастя під замком".

"А вона тут при чому? Вгамуйте вже свою хвору уяву, діти".

"До вашої хворої уяви? Хіба що, якщо у вас загальний психіатр".

"Ні, звідти вся ваша зграя ошалілих дітей, які пхають свої носи туди, куди не слід і придумує небилиці маячні. Вже набрид нормальним людям ваша маячня",

"Ми не вселяємо нікому вірити в них чи ні. Давайте поважати думку оточуючих. Ми поважаємо вашу точку зору! Але дотримуємося субординації",

"Ніхто нічого не придумує. Тіна виставила відео про двері, Дан продовжив тему. Вам це про щось говорить? І не треба наїжджати на фанатів, вони знають більше за нас. Дан з ними спілкується в чаті, підтримує зв'язок".

"Не смішіть, ви шукаєте в усьому якісь збіги, які при бажанні можна де завгодно знайти і нібито це про щось говорить".

"Коли вас вже в дурку закриють?"

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