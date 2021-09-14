Обраниця "Холостяка" Михайла Заливако і відома модель Анна Богдан розповіла, як ставиться до поганих коментарів від заздрісників
Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером і моделлю в соціальних мережах. Вона прославилася завдяки своїй участі в 11-му сезоні шоу "Холостяк", де головним героєм був бізнесмен Михайло Заливако. Вона здобула перемогу на проєкті і у пари зав'язалися тривалі стосунки.
На цей раз модель поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Анна запропонувала своїм шанувальникам задати їй питання, і вона відповіла на найцікавіші з них. Один з них звучав так: "Аня, давно хотіла запитати, як ти реагуєш на погані коментарі?".
Переможниця "Холостяка" вирішила відповісти на це питання, поки їхала в машині.
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"Якщо чесно, то ніяк не реагую. Тому що якщо у таких людей, які пишуть мені коментарі є час на мене, то у мене на них часу немає", - розповіла Ганна Богдан.
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