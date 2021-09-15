Судді популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський відповіли на цікаві запитання

Як пише Politeka.net, відомий український шеф-кухар, управитель і співвласник ресторану "Lucky" Володимир Ярославський, шеф-кухар ресторану у Парижі Ольга Мартиновська та шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво стали суддями нового сезону популярного українського шоу "Мастер Шеф".

На офіційній сторінці кулінарного шоу в Instagram часто публікують різні подробиці про шоу. Цього разу організатори записали інтерв’ю з Мартиновською та Ярославським, які відповіли на найцікавіші питання від глядачів.

"Ольга та Володимир відповідають на питання глядачів! Розпочинаємо тиждень з @olga_martynovska та @yaroslavskyi_vova ❤️", - написали на сторінці.

Так судді "Мастер Шеф" відповіли на цікаві питання, зокрема про те, чи є у проєкту сценарій, як правильно дегустувати страви, чи спілкуються судді з учасниками за кадром, скільки часу тривають зйомки, як роблять грим, поділилися секретом про улюблених учасників, що їдять судді на обід та ще багато чого цікавого.

Так, Мартиновська сказала, що зараз вона дієті, тому їсть виключно салати, а Ярославський відповів, що коли порушує свою дієту, то їсть усе - ковбасу, по три морозива, торт та багато інших смаколиків.

"Це правда", - засміялася Мартиновська.

Рaніше Politeka писaлa, що Клопотенко забрав престижну нагороду з-під носа судді "Майстер Шеф" Ярославського: "Справжній українець!".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" різко відповів, чому не говорить українською мовою: "Псують весь імідж...".

A ще Politeka повідомлялa, що "Майстер Шеф"-11, ім'я першого учасника, який вилетів з шоу, вразило українців: "Бачив у фіналі".