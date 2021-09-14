Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач разом дружиною, блогеркою Вікторією, в цьому році відправили свою дочку в перший клас. Зараз подружжя діляться інформацією про шкільні будні дівчинки
Цього року дочка відомого коміка, Ліза, пішла вперше в школу, повідомляє Politeka.net. Разом з дівчинкою сіла за парту її подруга, дочка Євгенія та Ксенії Кошових, Серафима.
Вікторія часто розповідає у своєму Instagram про шкільні будні Лізи. Нещодавно вона зізналася, що дівчинці важко вставати вранці, а пізніше поділилася, що у дочки захворів живіт, ймовірно, від стресу.
У нових сторіс Вікторія показала, як відправляє дитину в школу. Мама віддала дівчинці рюкзак, та його слухняно одягла на плечі, але при цьому були помітні сльози в її очах.
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"Красуня! Сльози пролили, досить", - вимовила дружина Ткача.
Відео вона підписала так: "День почався не з позитиву, бо перший урок не фізкультура. Рюкзак наділи... сльози пролили.. Обнімашки, целовашки зробили. Тепер-то і в школу можна йти".
Пізніше Вікторія розповіла, що кожен день після школи Ліза приносить їй по горішки.
"Сьогодні покажу їй це відео і скажу, що завдяки їй білочка не залишиться голодною", - написала дружина Ткача, даючи на кадрах горішки гризуну.
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