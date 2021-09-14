Зірка телеканалу "СТБ" і відомий телеведучий проєкту "Україна має талант" Григорій Решетник розповів, як прийшов до успіху

Григорій Решетник є відомим телеведучим на телеканалі СТБ. Він прославився завдяки своїй роботі в багатьох проєктах, але серед них найпопулярнішими є: "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант".

Цього разу телеведучий поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Він показав себе з людьми, якими пишається і розповів, як сам досяг успіху.

"У вересні далекого 2002 - го року я з Миколаєва тільки перебрався в столицю, щоб втілити свою заповітну мрію-стати телеведучим і вести популярні проекти країни.

Ці 19 років були далеко не солодкими, а часом і дуже складними, в першу чергу - морально. Дуже часто після програних важливих кастингів опускалися руки, хотілося все кинути і повернутися в батьківський будинку, де тебе приголубять і заспокоять. Але віра батьків, хоч і на відстані, і віра викладачів в мій талант і можливості, не давали цього зробити.

Тому я знову і знову знаходив в собі сили підніматися і крокувати далі заради мрії. Сьогодні я знаю, що шлях до визнання, перемог і досягнень не може бути легким і тільки переможним. Він-різний. Про це нам розповідають не тільки біографії класиків, яких вчить школа.

Навколо так багато сучасників, щодня надихають власним талантом і працездатністю, які прославляють нашу країну на міжнародних сценах, стадіонах, громадських аренах...Я хочу підтримати круту ініціативу Сергія Притули і виділити сучасників, талантом яких захоплююся і пишаюся особисто.

Жан Беленюк, Ольга Харлан, Руслана, ви такі різні, але кожен з вас для мене - найкращий у своїй сфері. Ви-приклад того, як важливо щодня вірити в свій успіх, підніматися частіше, ніж падати. І, звичайно, мріяти. Ваші неймовірні історії, доводять, що можливо все. Радий, що маю честь знати вас особисто

А ким із сучасників пишаєтеся ви?", запитав Григорій Решетник.

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