Популярна українська акторка та модель Валерія Товстолес поділилася світлинами із професійної фотосесії

Як пише Politeka.net, 26-річна блондинка Валерія Товстолес, яка після участі в гумористичному проєкті "Ліга Сміху" засвітилася на сцені популярного шоу "Жіночий квартал", окрім гумору успішно займається модельним бізнесом. Вона брала участь у показах по всьому світу й виходила на подіум разом із легендарною Іриною Шейк.

У своєму Instagram Товстолес часто ділиться світлинами зі зйомок. Цього разу Лєра постала перед камерами в напівпрозорому довгому чорному платті та чорних ботах. Фото було зроблене о 6:00 ранку на пішохідному мості в Києві, розповіла модель.

"В той день я плакала від щастя, що можу здійснити всі свої мрії. 😅 У мене особлива пристрасть до мостів в Києві. І чисто символічно я знімаю вже вдруге свою роботу в таких локаціях. Осінь 🍂 обіцяє бути продуктивною", - поділилася Товстолес.

У коментарях шанувальники зробили улюбленій акторці багато компліментів та поставили лайки.

"Вауууу просто 🔥🔥🔥", "Красота😍", "У тебе велике майбутнє, я вірю в тебе. Ти мене надихаєш завжди", " Класс!!!❤️", "Ефектна))))", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Товстолес з "Жіночого кварталу" накинулася на зірку "Моя улюблена страшко": "Опудало".

Нагадаємо, що Єфросиніна, KAZKA і Товстолес з "Жіночого кварталу" відгукнулися на скандал Нікітюк з Дурнєвим: "Все ще гірше".

A ще Politeka повідомлялa, що зірці "Жіночого кварталу" Товстолес терміново знадобилася допомога лікаря: "Отримала травму".