Відома американська акторка, танцівниця та бізнеследі Дженніфер Лопес з’явилася на публіці в незвичному платті зі шлейфом та на височенних підборах
Як пише Politeka.net, 52-річна Дженніфер Лопес прийшла на традиційний бал Інституту костюма, який щорічно проводить очільниця модного журналу "Vogue" Анна Вінтур у Нью-Йорку. Кадрами з Met Gala акторка поділилася у своєму Instagram.
"#MetGala 2021", - просто написала Дженніфер.
Для світської події Лопес обрала незвичну шкіряну сукню коричневого кольору з глибоким розрізом від бренду Ralph Lauren. Образ Джей Ло доповнювала хутряна накидка, масивні аксесуари та ковбойська шляпа. Взута акторка була у сріблясті босоніжки на величезній шпильці.
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"Приголомшливо 🤩 Ви просто виглядаєте все краще і краще ... ..😍😍😍", "Вона схожа на сутенера", " Прекрасна королева !!", "Ти виглядаєш неймовірно мама❤️❤️❤️❤️", "Бенова богиня 🔥❤️", - написали в мережі.
Нагадаємо, що нещодавно Бен Аффлек і американська поп-співачка і актриса Дженніфер Лопес оголосили про своє возз'єднання через двадцять років. На світському заході MetGala пара з’явилася разом.
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Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в ефектній сукні покрасувалася на Венеціанському кінофестивалі: "А Бетмен?".
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