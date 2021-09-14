Українська дівчина Бонда і знаменита актриса Ольга Куриленко показала себе зблизька на відпочинку

Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко є популярною актрисою у всьому світі. Уродженка Бердянська давно переїхала до Франції щоб підкорити модельний бізнес. За підсумком її помітили на кастингах і вона почала зніматися в кіно. Прославилася вона завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя".

Ольга Куриленко

На цей раз актриса поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Ольга позує на камеру в сонцезахисних окулярах, хмаряючись на плече чоловіка. Варто відзначити, що актрисі 40 років і вона славиться своєю натуральною красою.

"Я люблю цю зйомку з моїм другом", - повідомила Ольга.

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Це фото зробив друг Ольги-знаменитий французький фотограф-Матріс ван Малдер. Він часто супроводжує актрису і робить для неї зйомки.

Шанувальники залишили актрисі безліч приємних коментарів під фото:"Бомба", "Красива", "Ольга, ви найкрасивіша в світі", "Уе реально хороший знімок", "Відмінний знімок з класною моделлю", "Наша красуня".

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