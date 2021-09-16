Комік з "Ліги сміху" Іван Люленов, після вильоту з шоу "Танці з зірками" висловився про суддів

Відомий гуморист взяв участь у шоу "Танці з зірками", звідки вилетів після другого ефіру, повідомляє Politeka.net. Артист неодноразово висловлював свій жаль з цього приводу.

Люленов зазначив, що йому було неприємно і він не очікував такого.

У новому відео комік висловився про суддів. Зазначимо в цьому сезоні до складу журі увійшли прима-балерина Катерина Кухар, відомий танцюрист Макс Чмерковський і хореограф Влад Яма.

Гуморист повідомив, що нічого поганого до суддів не відчуває.

"Немає образи на журі. Мене слова не ображають, все окей. Це їхня робота - висловлювати свою думку. Все нормально. Їх оцінки, думаю, вони мало, що вирішують, як виявилося", - розповів Люленов.

А також відповів на питання, чи хотів він "прибити" Кухар за її коментарі.

"Ні. Вона крута", - написав Люленов.

Також фанати коміка висловлювали надію, що його пару повернуть на шоу.

"Ні. Це змагання. Ми вибули, треба вміти приймати поразку. Мені сумно, але повертатися я не хочу і не буду", - написав артист.

Як зазначив Люленов, йому було прикро залишати проект так рано, адже він витратив багато сил і часу на репетиціях, і був готовий змагатися.

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