Популярна українська співачка Тіна Кароль влаштувала сміливу фотосесію в напівпрозорому боді
Відома співачка може похвалитися ідеальною фігурою в будь-якому вбранні, пише Politeka.net. Від природи красуня схильна до швидкого набору ваги, тому їй доводиться прикладати зусилля, щоб підтримувати себе у формі.
Зірка харчується за рекомендаціями дієтолога, який склав їй відповідний раціон. Зокрема, зірка віддає перевагу салатам, кашам, овочам, фруктам. Також зірка їсть пісне м'ясо або рибу. А солодке, мучне, копченості, смажене - Тіна майже повністю виключила з раціону.
Також зірка займається спортом.
Результати такої роботи над собою видно в новій фотосесії. Співачка позувала в напівпрозорому боді, виставивши напоказ чорну білизну.
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"Плювати, що забрало, головне - в унісон.
притискай мене ще сильніше до себе ",- заінтригувала чуттєвим посланням співачка.
За півгодини публікація зібрала понад 16 тисяч лайків.
"Нас чекає нова пісня? 😍 ", "чорт!!!!! я закохалася!", "Тіна, ти така сильно красива☺❤️", " Воу, воу, легше❤️🔥❤️🔥❤️🔥🔞🔞🔞", "гра: Збери текст пісні, як пазл з постів. Оголошується відкритою😂❤️", " Аааааа шикарна😍 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.
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