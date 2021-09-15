Відома телеведуча на каналі "СТБ" Ольга Кучер вперше стала мамою, в мережі з'явилися фото

Як передає Politeka.net, Ольга Кучер є зіркою телеканалу "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй роботі на "Вікна-новини".

Цього разу на сторінці телеканалу "СТБ" в Instagram опублікували нові фото. На кадрах-телеведуча "Вікна-новини" Ольга Кучер. Як відомо, близько 5 років тому вона вийшла заміж за колегу-журналіста Ярослава Кречко. У них закрутився службовий роман, який вони приховували від громадськості.

"Ведучий "Вікно-новина", Ольга Кучер, с мамою!

Вітати батьки з народження дівчата і бажавши міцний здоров'я малюкові! Приєднувати до привітань в коментар",- пишуть на сторінці каналу "СТБ".

Шанувальники залишили безліч привітань для телеведучої в коментарях: "Найщиріші вітання! За столом в студії новина живіт не було видно. Здоров'я малюк!", "Мої вітання! А ми так переживали, де Оленька пропала з новин", "Я її аж не впізнала".

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