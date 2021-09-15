Нова "Холостячка" Злата Огневич розповіла про шоу "Маска"
Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною співачкою в Україні. Красуня навіть брала участь на Євробаченні, де посіла третє місце. Артистка в минулому сезоні шоу " Маска "стала переможницею, використавши образ" сонця", а зараз вирішила спробувати знайти любов на проекті"Холостячка".
Але фанати в Instagram вирішили запитати у Злати, чи з'явиться вона в новому сезоні "Маска":
"Хотіли б повторно бути в шоу "Маска" в ролі співаючої маски або, може, у вигляді судді?".
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"У ролі Маски я вже була, причому, як ви пам'ятаєте, відразу в двох-Ворон і сонце. Але вже все, більше не буду", - записала відеовідповідь Злата в сторіс.
А про роль ведучої Огневич вирішила не відповідати.
Красуня в цей момент гуляла по нічному місту, надівши стильну шкіряну куртку з металевими заклепками. Образ доповнила Злата невеликим мейкапом.
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