Внучка відомого хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик підкорила класичним образом на заході

40-річна актриса виглядає значно молодше своїх років і любить показувати в Instagram стильні вбрання, які приміряє для різних зйомок. Нещодавно Анна Сафрончик відвідала один публічний захід, де блищала красою в модному вбранні.

З'явилася перед публікою Анна у витонченій сукні-максі в підлогу з великим принтом з квітами. Причому закритий верх і низ нітрохи не зіпсували образ актриси, а тільки підкреслили її елегантність.

Розпущені локони, мінімум макіяжу і прості прикраси вдало завершили її новий образ.

"Чудово 😍; досягнення вам! Дякуємо за вас😝; Чудово; красива 😘🌺; Все більше і більше красивою Анни😘; Гарна Ганна❤️🌹👑; Але як ти красива😍; Чудова Ганна 😘; Ти занадто гарна Ганна!; Так прекрасно; абсолютний номер один❤️; ви чудові 🔥 » - відповідають шанувальники.

Також раніше ми писали, що про внучку відомого хореографа заговорили недавно. Як з'ясували журналісти, дівчина поїхала з батьками до Італії ще в підлітковому віці. Там вона побудувала успішну кар'єру актриси.

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