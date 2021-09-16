Катя Осадча розповіла, які їй проблеми передрекли

Як пише Politeka.net, Катя Осадча вийшла заміж за Юрія Горбунова в 2017 році. Красуня відразу народила сина Івана, а нещодавно у пари з'явилася друга дитина. Красуня вже встигла повернутися до роботи на телебаченні і активно веде сторінку в Instagram.

Красуня вирішила показати в блозі, які проблеми їй передрекли. Катя зробила репост зі сторінкою журналу, де вона була зображена на фото. У замітці було написано пророцтво для Осадчої:

"Вам належить тривале відрядження. Кохана людина, звичайно, буде незадоволений, але зароблені в поїздці гроші допоможуть закрити фінансову пролом. Можливі проблеми з травною...".

"Катя Осадча. Поїхали всі хоча-б у якесь відрядження, закривати фінансову "пролом", - було написано під фото.

"P. S. Так, у світі ще існує людина, яка купує журнали. Це я", - було доповнено знизу.

"Поїхали! :) ",- написала Осадча у відповідь.

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