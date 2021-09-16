Відома актриса Ксенія Мішина з'явилася на червоній доріжці з кучерявим красенем
Як повідомляє Politeka.net, нещодавно в сюжеті "Світського життя" з'явилися кадри з червоної доріжки Одеського кінофестивалю, на яких можна побачити актрису Ксенію Мішину. На світський раут зірка заявилася під ручку з високим кучерявим красенем. В інтерв'ю артистка розповіла про свого супутника.
Як видно, для світського виходу Ксенія одягла розкішну білу сукню цікавого крою з оригінальним темним декором, яке красиво підкреслило її струнку фігуру. Волосся дівчини акуратно укладені, а на її обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.
Поруч з Мішиною фотографам позував її колега-актор Артемій Єгоров. Виявилося, що вони удвох зараз якраз знімаються в романтичній комедії "сусідка", і грають головних персонажів. За словами Ксенії, у них з колегою по знімальному майданчику склалися відмінні відносини: "у нас вже хімія давно трапилася".
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