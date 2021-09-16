Анна Саліванчук, дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, заговорила про двійню
Як пише Politeka.net, Анна є популярною актрисою і дружиною продюсера "Квартал 95". Першого сина красуня народила в 2015 році, а другого в 2020. Саліванчук продовжує зніматися в картинах, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з українцями творчістю і особистою.
Красуня цього разу вирішила влаштувати комунікацію з фанатами.
"Задайте мені питання", - написала Анна, запрошуючи до діалогу.
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"Здрастуйте. Якби вам сказали, що у вас двійня, ваша реакція?",- запитав один з фанатів.
"Я мрію про це", - написала Анна у відповідь.
Саліванчук додала фото,. де була в Білій прозорій білизні і зі значним животом. Як можна зрозуміти, це архівна фотографія.
"Найбільші три якості людини, які важливі для вас?",- запитав другий фанат.
"Чесність, щедрість, доброта", - відповіла Анна і додала ще одне фото, де вагітна.
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