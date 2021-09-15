Українська актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла про дітей

Цього разу Анна вирішила підняти важливу тему для мам, яким належить вирішити – святкувати чи день народження дітей, які ще зовсім маленькі і ще нічого не розуміє. На думку актриси, таке свято влаштовувати безглуздо, адже це торжество для дорослих, а дітям все одно.

«А ви святкуєте день народження дітей, поки вони маленькі і нічого не розуміють? Особисто я-ні. Ми не святкували Глібу і Микиті ні перший рік ні другий. Не бачу сенсу робити дитячий день народження для дорослих. За великим рахунком малюкам все одно.

Їм головне щоб їх любили і цінували. Тому цей день ми святкуємо в колі сім'ї і робимо все, щоб запам'ятати його на все життя. Відобразити ці прекрасні моменти, щоб дитина коли виросте, зміг подивитися, як же проходив його перший день народження» - розповіла Анна.

Після зазначила, що саме так вони з чоловіком провели перший день народження Микити в прекрасній компанії старшого брата і бабусі.

Шанувальники поділилися своєю думкою:»❤️ми святкуємо; радості бажаю вам😂 👏; ця жінка, яку люблю я дуже; Анюта, ви маєте рацію я теж за те, щоб не святкувати поранення дитячі дні народження; нехай весь світ посміхається нікітці️ ️ улюбленому братові Гліба😇 🌈".

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