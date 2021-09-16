Відома українська актриса Ольга Сумська приміряла новий образ і похвалилася своєю красою

Популярна артистка показала, як її готують до зйомок, пише Politeka.net. Зірка позувала біля дзеркала, навівши на себе телефон. В цей час над її зачіскою працювала стилістка.

Як виявилося, актрисі обвили велику косу навколо голови. Вийшло дуже симпатично, але така зачіска вже давно асоціюється з українським політиком Юлією Тимошенко. Варто зазначити, що з косою навколо голови остання проходила багато років, але у 2020-му депутат змінила імідж.

Сумська ж була задоволена результатом.

"А що таке?", - запитала зірка, і додала: "Гарненько!", - сказала вона, милуючись собою.

У такому образі акторка буде виблискувати в новому серіалі "Хазяїн".

Зазначимо, Ольга Сумська славиться прекрасним почуттям стилю. Зірка одного разу зізналася, що намагається прислухатися до порад кращих українських майстрів, але при цьому завжди орієнтується на свої відчуття.

Сумська говорить, що нерідко вона поєднує в собі професії артиста, іміджмейкера, стиліста і гримера. До того ж вона сама непогано малює і може зробити собі хороший макіяж. Коли візажист дилетант або намагається їй нав'язати свій стиль, артистка вважає за краще не користуватися його послугами.

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