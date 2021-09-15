Український співак і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав, як розслабляється

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є популярним співаком з Мукачева, який прославився разом з гуртом "Океан Ельзи", який існує з 1994 року. Донині співак продовжує займатися творчістю, також ведучи сторінку в Instagram, де ділиться з українцями найцікавішим.

На новому фото Святослав був без футболки, надівши тільки штани. Вакарчук сидів на траві босоніж, влаштувавши сеанс медитації та йоги. Але привертає увагу не заняття музиканта, а ідеальний прес.

"Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджує", - написав співак.

Фанати відразу почали писати коментарі:

"Це точно йога?"," очманіти, які кубики на пресі"," класно, коли чоловіки теж займаються йогою", " Боже, який ідеал. Гармонія душі, тіла і розуму". "Не дарма я заходжу в Instagram, ох не дарма".

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