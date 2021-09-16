Катерина Нікітіна показала, як розважається на Чорному морі

Як пише Politeka.net, Катерина стала популярною актрисою, виступаючи в"жіночому кварталі". Красуня також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На новому фото дівчина була в купальнику з вирізом на животі. Красуня опублікувала кілька знімків, вражаючи розкішними формами. Як можна зрозуміти, Катерина Нікітіна відпочивала на Чорному морі.

"Ще шматочок літа вам в стрічку

І трохи філософії під фоткою в купальнику ☺ ️

Все як ви любите

"Єдине, що мені в вас не подобається, це ваше вічне:

"Що скажуть люди.“

"Люди" не будують ваше життя. А вже мою і поготів.

Перш за все думайте про себе. Ви самі повинні влаштовувати своє життя.

Невже ви допустите, щоб між вами і вашим бажанням ставало те,що подумають інші?",- написала Нікітіна.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Найвогняніша", "звичайно любимо", "Божественно красива русалка".

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