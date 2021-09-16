Катерина Нікітіна показала, як розважається на Чорному морі
Як пише Politeka.net, Катерина стала популярною актрисою, виступаючи в"жіночому кварталі". Красуня також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На новому фото дівчина була в купальнику з вирізом на животі. Красуня опублікувала кілька знімків, вражаючи розкішними формами. Як можна зрозуміти, Катерина Нікітіна відпочивала на Чорному морі.
"Ще шматочок літа вам в стрічку
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
"Леся, виходь, ми відгадали вже": українці розкусили, кому могла дістатися Маска Меланхолійної Жирафи
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Екс-дружина DZIDZIO Slavia прийняла пропозицію від відомого українця: "Щастя вам, Славія і Тарас"
Тіна Кароль показала, як запалює з красенем, чий шлюб тріщить по швах: "Я так вирішила..."
І трохи філософії під фоткою в купальнику ☺ ️
Все як ви любите
"Єдине, що мені в вас не подобається, це ваше вічне:
"Що скажуть люди.“
"Люди" не будують ваше життя. А вже мою і поготів.
Перш за все думайте про себе. Ви самі повинні влаштовувати своє життя.
Невже ви допустите, щоб між вами і вашим бажанням ставало те,що подумають інші?",- написала Нікітіна.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Найвогняніша", "звичайно любимо", "Божественно красива русалка".
Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" ошелешила видом з величезними ногами
А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" насмішила виглядом, сповзаючи по склу
Також Politeka писала, що блакитноока блондинка з "жіночого кварталу" розпливлася в усмішці і звернулася до українців