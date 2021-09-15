Співачка Надія Мейхер поділилася новими фото у себе в Instagram

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер більше 20 років на сцені. Красуня потрапила ще до першого складу "ВІА Гри", де пробула до 2011 року, поки не пішла через вагітність. Зараз співачка знімається в кіно, а також захоплюється оперним співом, показавши свої таланти на шоу "Маска", де зникла за образом "Місяця". Не забуває Мейхер і про Instagram, де веде свій невеликий блог, а також просуває власний бренд одягу.

Красуня цього разу опублікувала кілька нових сторіс. На першому сторі Надя була в сукні, позуючи біля моря. Наряд був напівпрозорим і можна помітити білизну красуні.

На другому сторіс Мейхер вже була в цікавому боді. Красуня стояла на галявині, спустивши верхню частину одягу з плечей. Як можна зрозуміти, цей наряд Надя придумала сама.

Красуні не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних інструментів.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер в білому купальнику засвітила татуювання на стегнах

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер блиснула фігурою в напівпрозорій міні-сукні

Також Politeka повідомляла, що 39-річна екс-ВІА Гра Мейхер блиснула формами в напівпрозорому ТОПі



