Відома співачка Юлія Саніна продовжує розбурхувати фанатів сміливими образами і перевтіленнями

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Красуня обожнює приміряти екстравагантні і епатажні образи і регулярно демонструє їх шанувальникам, викладаючи знімки в своєму мікроблозі. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівними кадрами в новому іміджі.

На першій кольоровій фотографії Юля зображена більш крупним планом, а на другому чорно-білому знімку її можна побачити в повний зріст, при цьому позує вона в цікавій кімнаті з дзеркальною стіною. Перед камерою артистка з'явилася в строкатому різнобарвному піджаку, під яким видно темну кофтинку. Тут у співачки новий колір волосся і пряма укладка, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фото Саніна написала: "Вихідний". А шанувальники тут же почали коментувати кадри: "Все натурально", "Неймовірно красива", "Образ вогонь", "Занадто красива", "Господи, Юля! Ну чому ви така красива?", "Красуня", "Ікона стилю", "Шикарна".

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss перетворилася на блондинку, викликавши ажіотаж в мережі: "Море задоволення".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss показала, як виглядає в завантаженому графіку: "Це нереально важко, коли...".

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