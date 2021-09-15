Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала ефектний образ, розповівши про дрес-код

Як пише Politeka.net, Христина і Володимир тільки минулого року офіційно оформили стосунки. Пара часто з'являється разом і активно веде блоги в соціальних мережах.

На нових фото красуня була в розкішній чорній сукні з відкритими плечима і розрізом від стегна. На знімках, де дівчина розгорнулася спиною, можна побачити тату на лопатці - QR-код. Також на кадрі можна побачити Володимира в піджаку.

"Ми з Володимиром Остапчуком з тих пар, що дуже дотримуються дрес-коду! У цей вечір на премії "National blogger awards", ми не виграли нічого, але ми зірвали бурю оплесків і компліментів за наш вигляд!

У своєму шикарному вечірньому платті, яке сіло на мене ідеально, хоч і було зшито без єдиної примірки (уявляєте, що таке буває?), а тільки за мірками, я відчувала себе як голлівудська зірка! Корсет і рукавички з каменів Swarovski додали ще більше блиску цього вечора!",- написала Христина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красиво", "Шикарно", "Без слів", "красива гілочка", "Носик красивий".

Нагадаємо, Остапчук хвалився красунею-дружиною в сукні з дуже глибоким вирізом

А ще Politeka писала, що дружина ведучого" Співають всі " Остапчука показала, як він її балує на вихідних

Також Politeka повідомляла, що дружина Володимира Остапчука після операції повідомила про непростий стан



