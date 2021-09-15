Зірка "Жіночого кварталу" і відома актриса і гумористка Ірина Сопонару поділилася новим фото в купальнику

Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу "Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВН "Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу.

Цього разу Ірина Сопонару поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На кадрі актриса показує свою фігуру на березі моря. Як вказала Ірина, зараз вона перебуває на відпочинку в Туреччині. Її фігуру облягає злитий купальник бордового кольору, в якому відмінно видно фігуру артистки.

"Морські файли", - підписала фото гумористка.

Шанувальники засипали Ірину компліментами і залишили їй безліч коментарів під фото: "Красива", "Красива фігурка, як і дівчина", "Капелюх вогонь", "Красуня", "Фігура вогонь", "Богиня", "Красива,чарівна, чарівна)", "А ця заразка не перестає спокушати", "Як завжди хамство! Чарівна, приємна, симпатична, справжня принцеса! Все при ній!".

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