"Холостяк 11" Михайло Заливако в обіймах Анни Богдан не став приховувати свої почуття перед публікою

Популярна пара Михайла і Анни опинилася в центрі уваги відразу після фіналу проекту. Багато хто вирішив влізти у відносини коханих і нерідко критикували їх відносини тільки тому, що вони зійшлися у фіналі шоу «Холостяк».

Незважаючи на весь потік негативу, Михайло і його кохана правилися з цим і щасливо живуть разом. Під спільними новими фото з'явилося багато різних коментарів, пов'язаних з поведінкою пари.

"Якщо вечора, то тільки такі 🤫 😍 все, що робить жінка, непомітно. Помітно стає, коли вона цього не робить. Будь І РОБИ, Я сумую " - написав Михайло під новими спільними фото.

Шанувальники також відреагували на щасливі спільні кадри пари:

"Милі 😍; такі балдежні🙌 🔥 залишайтеся такими завжди!; Однозначно😍; такі милі, приємно за вами спостерігати; 👀 супер дуже красива пара😍; не будьте такими заздрісними. Навчіться радіти успіхам інших; так одружуйтеся якщо; ммм як це мило😍 Ну ви Михайло і закрутили фразу".

Відзначимо, популярність в мережі 28-річної Анни Богдан набирає обертів. Як відомо, Аня з Мішею продовжили будувати відносини, що зародилися під час проекту, і зараз живуть разом у Києві ("Холостяку" довелося піти на компроміс і переїхати до своєї коханої з Харкова).

Парочка насолоджується "цукерково-квітковим" періодом, подорожують разом і відвідують VIP-тусовки, на які їх тепер частенько запрошують.

Раніше повідомлялося, Анна Богдан вразила атмосферними фото з Михайлом Заливако і зворушливим зізнанням

Також, Заливако розкрив секрет щасливих відносин

Politeka розповідала, Заливако і Анна Богдан попустували на природі: "хочеться екстриму"