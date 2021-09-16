Чарівна блондинка з "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес похвалилася стильним образом
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу гумористка поділилася у своєму мікроблозі милими кадрами з прогулянки, на яких відображена в стильному образі.
Як видно, перед камерою Валерія з'явилася в короткій зеленій сукні цікавого крою, яка красиво лягла по фігурі, підкреслюючи талію і довгі стрункі ніжки. свій образ вона доповнила чорною шкіряною курточкою і модними черевиками. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і темні окуляри.
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У підписі до фотографій Товстолес написала: "Голі фотки набирають більше лайків? У мене досить відвертий профіль. Особливо влітку - купальники, бікіні моя пристрасть. Зазвичай такі фотки збирають більше лайків і коментів. Але на мій подив відсоток жінок в моїх передплатників набагато більше, ніж чоловічої аудиторії. Тому вам, пані, буде більше уваги. І сьогодні менше бікіні і більше моди в цей пост".
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