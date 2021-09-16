Популярний український артист Дмитро Монатік показав себе на відпочинку в Італії
Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проектів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро прославився на всю країну завдяки своїй роботі. Нещодавно отримав звання Заслуженого артиста України.
Цього разу артист опублікував нову серію фото. На знімках Дмитро в стильному сірому костюмі позує на камеру.
"Висвітлити своє життя", - підписав фото артист.
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Артсіта завалили безліччю приємних слів в коментарях під фото: "Ти шо, ти шо", "Супер стильний красень", "Такий красивий. Справжній Дімітріо Монатікеллі:)", "Фантастичний чоловік", "Який же ви стильний", "Дмитро це громадянин світу, він в будь-якому місті буде виглядати яскраво", "А коли то цій людині сказали, що він не вміє співати і танцювати!! КРАСУНЧИК".
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