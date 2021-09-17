Актриса Марта Адамчук показала стильний образ, порадувавши українців

Як пише Politeka.net, Марта Адамчук стала однією з чотирьох співачок, які увійшли до складу "Жіночого кварталу". Красуня не тільки займається співом, але і любить фотографувати, показуючи красу так, як вона її бачить. Дівчина ще веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться всім цікавим.

На новому фото дівчина здалася в стильному білому піджаку. Адамчук стояла в гримерці, роблячи селфі на телефон. Образ зірка доповнила яскравим мейкапом, а фото залишила в чорно-білих кольорах. Як можна зрозуміти, знімок був зроблений в Національному палаці мистецтв України.

Красуня туди прийшла з іншими співачками "Кварталу", щоб виконати гімн України. Решта дівчат теж вибрали білі наряди для вечора.

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