Глядач "Танців з зірками"готують незвичайний номер пам'яті легендарного Григорія Чапкіса

Як повідомляє Politeka.net, на проекті "Танці з зірками" глядачам готують незвичайний номер, який буде присвячений легендарному хореографу Григорію Чапкісу, який багато разів був суддею танцювального шоу. Перші подробиці про незвичайний ефір розкрили на сторінці проекту в Instagram.

Повідомляється, що номер пам'яті Чапкіса - це масштабна постановка, причому вона буде дивна не тільки улюбленими танцями великого хореографа, але і його появою на паркеті за допомогою спецефектів. "Глядачів чекає вражаючий номер. Завдяки спеціальним сучасним технологіям його знову можна буде побачити на паркеті", - йдеться в повідомленні на сторінці шоу.

Крім того, продюсери "Танців з зірками" запрошують українських зірок, які були учасниками різних сезонів проекту, приєднається до цього незвичайного ефіру на честь Григорія Чапкіса.

"Запрошуємо зірок, які були учасниками попередніх сезонів, провести цей ефір разом з нами, підтримати пари в голдрумі протягом прямого ефіру і повернутися на паркет в пам'ять легенди!",- додали в повідомленні.

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