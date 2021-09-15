Співачка Злата Огневич і актриса Ксенія Мішина, яких пов'язує шоу "Холостячка" зустрілися особисто

Як повідомляє Politeka.net, відомі учасниці романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огневич і Ксенія Мішина зустрілися на знімальному майданчику ток-шоу "Як вийти заміж". Спільний знімок співачки і актриси опублікували на сторінці проекту в Instagram, а також розкрили деякі подробиці закулісся і прийдешньої прем'єри.

"Вже цієї п'ятниці, 17 вересня о 19:00 на СТБ відбудеться головна романтична прем'єра осені – 2 сезон реаліті "Холостячка". А відразу після випуску в ток-шоу "Як вийти заміж" Ви отримаєте унікальну можливість ближче познайомитися з учасниками проекту, а також першими дізнатися подробиці першої вечірки з вуст Злати Огневич", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що в ток-шоу "Як вийти заміж" актриса Ксенія Мішина розкриє деякі деталі про стосунки з її обранцем в 1 сезоні "Холостяки" Олександром Еллерт.

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