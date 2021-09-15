Відомий український блогер Ігор Пустовіт відповів на звинувачення своєї дружини, яка на всю країну розкрила скандальні деталі їхнього розлучення

Ігор і Саша Пустовіт прославилися в соцмережах як пара блогерів, яка регулярно показувала в Instagram своє щасливе сімейне життя. Однак, нещодавно Саша чесно зізналася, що вони розлучаються, адже в реальності їхні стосунки виявилися далекі від ідеалу.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній "Іспит на відвертість" блогерка заявила, що чоловік шантажував її за допомогою її хвороб, а також вимагав для себе більш вигідних умов розлучення.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram ігор відповів на ці звинувачення. У сторіз блогер розповів про конфлікт від третьої особи, заявивши, що побачив інтерв'ю "однієї блогерки", яка розповідає про розлучення з чоловіком і "так жорстко його принижує".

"А потім я подумав: я ж не чув його версію. Там же шість років спільного життя! Я ж взагалі не знаю, що він пережив. І я якось задумався...", - вимовляє на відео блогер.

Судячи з його подальшої риторики, він вважає, що колишня дружина просто мстить йому за те, що він щасливий у своїх нових стосунках. Блогер також вирішив нагадати про те, що у них з Сашею є спільні діти, які можуть виявитися втягнутими в скандал.

"А потім мені стало шкода його дітей. Вони ж виростуть і їм треба буде пояснювати, що мама так пожартувала, у тата просто почалося нове життя і він став щасливий, і вона не змогла йому цього пробачити, і вона захотіла його принизити...", - підсумував Пустовіт.

Нагадаємо, блогерка Саша Пустовіт розкрила правду, яку приховувала за ідеальними фото з чоловіком.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостячки" Решетник дозволив зазирнути за лаштунки нового"Україна має талант".

Також Politeka писала, що Комаров з "Світ навиворіт" пустився в танок на весіллі в Пакистані, кадри.