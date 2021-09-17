Прима-балерина та суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар відповіла на душевний порив чоловіка - теж артиста балету Олександра Стоянова

15 вересня мало не найміцніша парочка українського шоубізу відзначала третю річницю весілля. При цьому вони разом вже 12 років. Катерина з Олександром виховують двох дітей, багато подорожують і не соромляться показувати свою любов на камеру.

Зокрема, в своєму новому пості в Instagram Стоянов зворушливо зізнався в коханні Кухар, супроводивши свій спіч атмосферним чорно-білим кадром, на якому ніжно обіймає дружину, передає Politeka.net.

"Love is my life, я буду готувати тобі чай навіть тоді, коли мої руки не зможуть тримати чашку так само міцно, як зараз! Люблю!❤️ P. S. І так, в п'ятницю після "Жизелі" тебе чекає масаж і наберу ванну з молоком!😘", - написав Стоянов, відкривши завісу, як балує кохану.

Кухар не втрималася і відповіла: "Милий... Ти знаєш, чим мене зворушити... Немає такого смайлика...))".

Інші користувачі приєдналися до привітань:

"Так красиво ❤️"; "Космічні! 😍 😍 😍"; "як же це тонко 🙌 @stoianov_aleksandr... ваша любов @ekaterinakukhar_official ❤️❤️ це Божий дар🙌 🙌❤️"; "будьте щасливі!.. Ви прекрасні!❤"; "Дуже красиве фото. Зі смаком знято 👏"; "Найкрасивіша пара ❤️❤️"; "Як мало..., залишилося тих чоловіків!!! 🔥".

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