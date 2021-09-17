Співачка і актриса Дженніфер Лопес у новій фотосесії у Венеції показала стильний лук з дизайнерською сукнею
Не так давно зірка приїхала до Італії, де відвідала світські заходи разом з Беном Аффлеком і покрасувалася на червоній доріжці в модних нарядах. Після цього артистка встигла прийняти фотосесію в романтичному стилі.
Знімком з останньої зйомки Лопес поділилася у себе в Instagram. На зірка-дороге плаття Dolce&Gabbana, який був представлений в новій колекції зовсім недавно. Яскравий макіяж і бронзовий загар надали Лопес особливого сяйва.
"Коли світить сонце... пора світити. Посетите️ відвідайте jlobeauty, щоб дізнатися про мій найбільший секрет догляду за шкірою, який змушує мене сяяти з голови до ніг» - заінтригувала Лопес.
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Шанувальники почали коментувати побачене: «Чисте сонце ☀️; ну прямо Анжеліка ❤; 🤓 така прекрасна; Ваша усмішка - це все😍; Яка королева заграє😍; Так мило😍; Гарні очі😍; Люблю тебе, дитинко ♥ ️; найкрасивіший чоловік, якого я знаю🥺❤️; Люблю тебе, милий😍; Твоя усмішка вселяє в мене надію і силу... ❤️».
Раніше Politeka писала, що Лопес чесно показала, чи помітні у неї зморшки насправді: "вже можна заздрити"
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в ефектній сукні покрасувалася на Венеціанському кінофестивалі: "а Бетмен?".
A ще Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в новому образі довела, що може виглядати на 20 років молодше: "Хороший ефект".