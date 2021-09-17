Актриса, колишня "Холостячка" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина здивувала одкровенням

32-річна зірка вирішила поділитися своїми думками про важливу частину в її житті - талант - і людей, на яких вона завжди може спертися, і навпаки. Відповідний пост Мішина зробила у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Будучи членом журі на "Україна має талант", Ксенію особливо порадувало те, що серед її співвітчизників стільки багато по-справжньому талановитих людей - "ними хочеться пишатися на весь світ".

Актриса вирішила підтримати ініціативу свого колеги по шоу Сергія Притули і перерахувати особливих людей у своєму житті, які викликають у неї захоплення. Серед них, продюсер і шоуранер серіалу "Кріпосна" Тала Пристаєцька, актор Віталій Ажнов і коуч Валерія Ольховська.

Українці бурхливо обговорюють пост Мішиної. Одному з підписників не сподобалося, що Ксенія згадала в пості про талановитих людей свого колегу Сергія Притулу.

"Що там робить Притула? 🤢", - запитала користувачка.

"Що за цинізм?", - не стрималася Мішина.

Інші приєдналися до коментарів: "дуже розумна і різнобічно розвинена людина (Притула - ред.). Дивна реакція..."; "за якими талантами він експерт? І куди тепер фірмове: "Не ходіть по іншим каналам?"; "хотіла людина написати щось розумне і не вийшло😂"; " це що, прояв заздрості через сплеск отрути?"

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