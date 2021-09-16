Співачка Тіна Кароль вирішила спробувати ще один сміливий образ в білому боді, захоплюючи фігурою
Тіна Кароль намагається бути не тільки співачкою, вона ще часто пробує себе в ролі моделі для різних фотографів і нерідко знімається в рекламних роликах. Тепер співачка також є амбасадором відразу декількох брендів.
У черговій зйомці артистка відзначилася по-своєму - вона показала, наскільки привабливою може бути в одному боді з чорним ліфом, який навмисно виставила на загальний огляд.
Таким чином знаменитість без сорому показала свої форми на камеру, позуючи на світлому тлі зі звичним макіяжем без яскравих тонів.
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Кілька кадрів, представлених в Instagram, поспішили оцінити фанати «ось той кадр, де видно красиве тіло і немає ні краплі вульгарності; швидко на коліна, перед вами ікона👩 🏼; ну хороші ж Новини? Хороші 😍; Тіна, ти така сильно красива🤤❤️; мати моя жінка!; гасіть, тут небезпечно; і всі таланти в наявності»
Заради такої фігури, як Кароль показала на фото, зірка харчується за рекомендаціями дієтолога, який склав їй відповідний раціон. А солодке, борошняне, копченості, смажене - Тіна майже повністю виключила з раціону.
Не обходиться режим дня співачки без спорту, вона займається в особистому спортзалі. Результати такої роботи над собою видно в новій фотосесії. Співачка позувала в напівпрозорому боді, виставивши напоказ чорну білизну.
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