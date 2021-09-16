Співачка Тіна Кароль вирішила спробувати ще один сміливий образ в білому боді, захоплюючи фігурою

Тіна Кароль намагається бути не тільки співачкою, вона ще часто пробує себе в ролі моделі для різних фотографів і нерідко знімається в рекламних роликах. Тепер співачка також є амбасадором відразу декількох брендів.

У черговій зйомці артистка відзначилася по-своєму - вона показала, наскільки привабливою може бути в одному боді з чорним ліфом, який навмисно виставила на загальний огляд.

Таким чином знаменитість без сорому показала свої форми на камеру, позуючи на світлому тлі зі звичним макіяжем без яскравих тонів.

Кілька кадрів, представлених в Instagram, поспішили оцінити фанати «ось той кадр, де видно красиве тіло і немає ні краплі вульгарності; швидко на коліна, перед вами ікона👩 🏼; ну хороші ж Новини? Хороші 😍; Тіна, ти така сильно красива🤤❤️; мати моя жінка!; гасіть, тут небезпечно; і всі таланти в наявності»

Заради такої фігури, як Кароль показала на фото, зірка харчується за рекомендаціями дієтолога, який склав їй відповідний раціон. А солодке, борошняне, копченості, смажене - Тіна майже повністю виключила з раціону.

Не обходиться режим дня співачки без спорту, вона займається в особистому спортзалі. Результати такої роботи над собою видно в новій фотосесії. Співачка позувала в напівпрозорому боді, виставивши напоказ чорну білизну.